दातासिंहवाला बॉर्डर पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करेंगे किसान, दिल्ली मार्च रोकने पर किसानों में रोष

संवाद सूत्र, नरवाना (जींद)। किसान बचाओ पदयात्रा में शामिल 51 किसान बुधवार को दातासिंहवाला बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स के पास अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करेंगे। जींद प्रशासन ने रविवार को बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाकर दिल्ली की तरफ जाने से रोक दिया था। इसके विरोध में किसानों ने बॉर्डर के पास ही पंजाब की तरफ धरना शुरू कर दिया था। रात को भी किसान सड़क के किनारे पर ही सो रहे हैं।

मंगलवार को प्रेस कान्फ्रेंस करते हुए किसान बचाओ पदयात्रा के संयोजक जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि भारत के संविधान में देश के मेहनतकश लोगों को अपने हकों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के मिले अधिकारों का भाजपा सरकार हनन कर रही है।

इसके विरोध में बुधवार को अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों का केवल 51 सदस्यीय पैदल जत्था अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर जाने वाला था। किसानों की वे मांगें, जिन्हें केंद्र सरकार पहले स्वीकार कर चुकी है।