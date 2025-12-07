जींद में रंगदारी की साजिश नाकाम, तीन पिस्तौल व चार कारतूस के साथ आरोपी काबू
जींद में सीआईए टीम ने एक युवक को तीन अवैध पिस्तौल और चार कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी रंगदारी मांगने की योजना बना रहा था। वह दिल्ली में डकैती के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जींद। सीआईए टीम ने होशियारपुरा और मलार रोड के पास बंद पड़े स्कूल के पास से एक युवक को तीन अवैध पिस्तौल व चार कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित किसी व्यक्ति से रंगदारी मांगने की योजना बना रहा था। पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेशकर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया।
सीआईए प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि शनिवार शाम को उनकी टीम होशियारपुरा गांव के बस स्टैंड के पास गश्त पर थी। उन्हें सूचना मिली कि मलार निवासी एक युवक होशियारपुरा-मलार रोड पर बंद पड़े पुराने हिंदू स्कूल के पास खड़ा है। उसके पास अवैध हथियार हैं। सूचना पाकर पुलिस ने तुरंत मौके पर दबिश देकर युवक को काबू कर लिया।
युवक की पहचान गांव मलार निवासी दीपांशु के रूप में हुई। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 12 बोर, 315 बोर व 32 बोर का अवैध पिस्तौल व चार कारतूस बरामद हुए। आरोपित पुलिस के सामने कोई भी लाइसेंस पेश नहीं कर सका। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
दिल्ली में डकैती के मामले में बंद था तिहाड़ जेल में
आरोपित दीपांशु दिल्ली में डकैती के मामले में आरोपित था। इसके बाद वह तिहाड़ जेल में बंद था। अभी दस दिन पहले ही यह पैरोल पर आया था। उसे यह हथियार विदेश में बैठे उसके आका ने उपलब्ध करवाए थे। इन हथियारों के बल पर आरोपित रंगदारी मांगने की योजना बना रहा था। दीपांशु पर हत्या के प्रयास के मामले भी दर्ज हैं।
आरोपित के खिलाफ दिल्ली में डकैती, आर्म्स एक्ट तथा हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। दस दिन पहले वह तिहाड़ जेल से पैरोल पर आया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपित किसी से रंगदारी मांगने की फिराक में था। उसे विदेश में बैठे एक अपराधी ने हथियार उपलब्ध करवाए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। -संजीत कुमार, जांच अधिकारी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।