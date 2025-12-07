Language
    Haryana News: 10 एकड़ के मैदान में 35 हजार कुर्सियां, जुलाना रैली के लिए तैयार दुष्यंत चौटाला की JJP

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:49 AM (IST)

    जींद जिले के जुलाना में जननायक जनता पार्टी (जजपा) अपने स्थापना दिवस पर रैली का आयोजन कर रही है। 10 एकड़ के मैदान में 35 हजार कुर्सियां लगाई गई हैं। डा ...और पढ़ें

    जजपा की जुलाना में रैली आज (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, जींद। प्रदेश की राजनीतिक राजधानी कही जाने वाली जींद की धरती से जननायक जनता पार्टी (जजपा) को फिर उम्मीद बनी है। रविवार को जुलाना में जजपा अपने स्थापना दिवस पर रैली करने जा रही है।

    इसके लिए 10 एकड़ का मैदान सजाया है। इसमें 35 हजार कुर्सियों की व्यवस्था की है, जमीन पर बैठने के लिए मैट भी बिछाए गए हैं।

    मुख्यातिथि डॉ. अजय सिंह चौटाला होंगे। जजपा को उम्मीद है कि इस रैली में भारी संख्या में लोग जुटेंगे और जींद की धरा से फिर जजपा को आक्सीजन मिलेगी।

    जजपा ने रैली में भीड़ जुटाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है। रैली में दो मुख्य स्टेज बनाई जा रही हैं।

    एक स्टेज पर राजनीतिक लोग रहेंगे व दूसरी स्टेज पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से हरियाणवी रागिनी गायक बाली शर्मा, अनिल धनौरी समेत कुछ अन्य गायक भी शामिल होंगे।

    जजपा के जिला कार्यालय प्रभारी गुरदीप सांगवान ने कहा कि रैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जींद से रोहतक जाने वाले हाईवे के पास रैली की व्यवस्था की गई है।

    इसलिए वाहनों को खड़ा करने में भी दिक्कत नहीं होगी। पार्किंग की व्यवस्था की है। एक हजार से अधिक जजपा कार्यकर्ता वालंटियर की भूमिका में रहेंगे। रैली तक पहुंचने के लिए लोगों को परेशानी नहीं होगी।