Haryana News: 10 एकड़ के मैदान में 35 हजार कुर्सियां, जुलाना रैली के लिए तैयार दुष्यंत चौटाला की JJP

जागरण संवाददाता, जींद। प्रदेश की राजनीतिक राजधानी कही जाने वाली जींद की धरती से जननायक जनता पार्टी (जजपा) को फिर उम्मीद बनी है। रविवार को जुलाना में जजपा अपने स्थापना दिवस पर रैली करने जा रही है।

इसके लिए 10 एकड़ का मैदान सजाया है। इसमें 35 हजार कुर्सियों की व्यवस्था की है, जमीन पर बैठने के लिए मैट भी बिछाए गए हैं।

मुख्यातिथि डॉ. अजय सिंह चौटाला होंगे। जजपा को उम्मीद है कि इस रैली में भारी संख्या में लोग जुटेंगे और जींद की धरा से फिर जजपा को आक्सीजन मिलेगी।



जजपा ने रैली में भीड़ जुटाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है। रैली में दो मुख्य स्टेज बनाई जा रही हैं।