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'मत बोल! तुमने वोट नहीं दिया था', जींद में कांग्रेस के जनसंवाद में कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा; जमकर हुई हाथापाई

By Bijender Malik Edited By: Sushil Kumar
Updated: Wed, 19 Aug 2026 06:28 AM (IST)

जींद में कांग्रेस के जनसंवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेताओं की गुटबाजी और गलत टिकट बंटवारे को हार का जिम्मेदार ठहराया।

जींद में कांग्रेस के जनसंवाद में कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। फोटो जागरण

जींद में कांग्रेस के जनसंवाद में कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। फोटो जागरण


HighLights

  1. कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेताओं की गुटबाजी को हार का कारण बताया।

  2. उचाना में एक कार्यकर्ता को बीरेंद्र सिंह समर्थकों ने पीटा।

  3. सफीदों में पूर्व विधायक सुभाष गांगोली कार्यकर्ता पर भड़के।

जागरण संवाददाता, जींद। अर्बन एस्टेट स्थित जाट धर्मशाला में मंगलवार को जिला कांग्रेस के जनसंवाद कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी संजय दत्त और प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के सामने कार्यकर्ताओं ने जमकर भड़ास निकाली। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर पूर्व मंत्री व विधायक भी कार्यकर्ताओं के निशाने पर रहे। कुछ कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार का जिम्मेदार वरिष्ठ नेताओं की गुटबाजी और गलत टिकट बंटवारे को ठहराया।

कार्यकर्ता बोले, कार्यकर्ता मायूस हैं। गुटबाजी में शामिल नेताओं को एकजुट किया जाए या फिर पार्टी से बाहर किया जाए। उचाना विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान तो कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी हुई। एक कार्यकर्ता ने कहा कि उचाना में एक राजनीतिक घराने का कब्जा है। जिससे चौधरी बीरेंद्र सिंह के समर्थक बिफर गए और उस कार्यकर्ता के साथ मारपीट की।

इससे प्रदेश प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, वे बैठक में अब कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद बीरेंद्र सिंह स्थिति को संभालते हुए मामला शांत करवाया। उसके बाद ही प्रदेश प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष ने बैठक को संबोधित किया।

तुमने मेरा वोट नहीं दिया था

वहीं, सफीदों विधानसभा क्षेत्र की बैठक में एक कार्यकर्ता ने भाजपा का नाम लिए बगैर प्रदेश प्रभारी से कहा, वहां तो मुख्यमंत्री तक बदल रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे, तो अगले 10 साल में भी कुछ बदलने वाला नहीं है। पूर्व विधायक सुभाष गांगोली भी एक कार्यकर्ता के टोकने पर भड़क गए और बोले, तू मत बोल, तुमने मेरा वोट नहीं दिया था। जिससे माहौल गरमा गया।

जिस पर प्रदेश प्रभारी बोले, आप सभी का बर्ताव देखकर बहुत शर्मिंदा हूं। सुभाष गंगोली से बोले, अगर एक साथी ने गलत बोला था, तो आपको इग्नोर करना था। वे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। फिर भी उन पर शंका की जा रही है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी बीरेंद्र सिंह, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, विधायक विनेश फोगाट, पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे।

विनेश फोगाट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए

जुलाना विधानसभा क्षेत्र की बैठक में कुछ कार्यकर्ताओं ने विधायक विनेश फोगाट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। एक कार्यकर्ता ने तो उन्हें घमंडी तक कह दिया। हालांकि प्रदेश प्रभारी ने मामले को संभालते हुए कहा कि विनेश फोगाट देश की शान हैं। जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीते हैं।