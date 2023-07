Jind News: सोमवती अमावस्या पर पांडू पिंडारा में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, रातभर चला कीर्तन व सत्संग

Jind News सोमवती अमावस्या पर सोमवार को पांडू-पिंडारा तीर्थ पर हजारों की संख्या में लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। इस दौरान लोगों ने पितरों के तर्पण के लिए पिंडदान भी किया। इसके चलते दोपहर बाद तक पिंडारा तीर्थ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मौके पर तैनात रहा। रातभर धर्मशालाओं में कीर्तन व सत्संग चलता रहा।

सोमवती अमावस्या पर पांडू पिंडारा में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी : जागरण

जींद, जागरण संवाददाता: सोमवती अमावस्या पर सोमवार को पांडू-पिंडारा तीर्थ पर हजारों की संख्या में लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। इस दौरान लोगों ने पितरों के तर्पण के लिए पिंडदान भी किया। इसके चलते दोपहर बाद तक पिंडारा तीर्थ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मौके पर तैनात रहा। वहीं वाहनों की संख्या ज्यादा होने के कारण गोहाना रोड पर जाम के हालात बने रहे। रविवार शाम से ही श्रद्धालु पिंडारा तीर्थ पर पहुंचना शुरू हो गए थे। रातभर धर्मशालाओं में कीर्तन व सत्संग चलता रहा। अल सुबह श्रद्धालुओं ने पिंडारा तीर्थ पर स्नान कर पितरों की शांति के लिए पिंडदान शुरू कर दिया तो मध्याह्न तक चलता रहा। वहीं मेले की फड़ भी लगाई हुई थी, जहां महिलाओं व बच्चों ने खरीदारी की। घाट पर रखे गए थे ड्रम सोमवती अमावस्या पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पिंडदान करते हैं। इसको लेकर प्रशासन ने व्यवस्था की थी। घाटों पर ड्रम रखे गए थे, जिससे पिंडदान की सामग्री तीर्थ में नहीं आए और पानी साफ रहे। बाद में यह सामग्री गौशाला भेजी गई। हालांकि कुछ श्रद्धालुओं ने आटे के बने पिंड तीर्थ में भी छोड़े। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से गोताखोर भी तैनात थे। महाभारत कालीन से जुड़ा है तीर्थ का महत्व जयंती देवी मंदिर के पुजारी पंडित नवीन कुमार शास्त्री ने कहा कि तीर्थ के बारे में कथा प्रचलित है कि जब पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब युधिष्ठिर ने उनसे पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूछा था। भीष्म पितामह ने पांडवों को पिंडारा तीर्थ के बारे में कहा था। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पितरों के तर्पण के लिए पिंडारा में 12 साल तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की, लेकिन इसका योग नहीं बना। तब से ही पिंडारा में पिंडदान का विशेष महत्व है। ऐसे में अब भी सोमवती अमावस्या के दिन पिंडारा तीर्थ पर लोग पहुंचते हैं।

Edited By: Mohammad Aqib Khan