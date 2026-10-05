जींद में दो कारों की भिड़ंत, तीन साल की मासूम की मौत और चार घायल

संवाद सहयोगी, अलेवा। जींद-कैथल मार्ग पर गांव नगूरां के पास सोमवार सुबह करीब नौ बजे दो कारों की टक्कर हो गई। हादसे में बुढ़ा बाबा बस्ती जींद निवासी तीन वर्षीय वेनिका की मौत हो गई।

वेनिका की बहन और चाचा सहित चार लोग घायल हो गए। इनमें से तीन की गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया।

पुलिस ने घायल राहुल के बयान पर दूसरे कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राहुल ने बताया कि वह अपनी 50 वर्षीय मां सरोज, 22 वर्षीय बहन नीतू, मामा के लड़के बीरू की बेटी वेनिका और जीजा अनूप के साथ किसी कार्य से गांव डाहौला गए थे।