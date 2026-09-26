जींद में बाइक फिसलने से दर्दनाक हादसा, एक युवक की मौत और दूसरा घायल

जागरण संवाददाता, जींद। गांव जामनी टोल के पास नेशनल हाईवे 152-डी पर बाइक के अनियंत्रित होकर गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव कालवा निवासी 35 वर्षीय सतपाल व 30 वर्षीय अंकित वीरवार शाम को जुलाना से अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। वह दोनों 152-डी से आ रहे थे।

जब वह जामनी टोल प्लाजा के पास पहुंचे तो अचानक उनकी बाइक के आगे कुत्ता आ गया। इससे उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और सड़क पर गिर गई। इसमें अंकित व सतपाल दोनों घायल हो गए। दोनों नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया।