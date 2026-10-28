जींद में सेना के जवान ने ससुराल में की फायरिंग, बेटा छीनने का किया प्रयास; पत्नी की दादी को किया घायल

जागरण संवाददाता, जींद। गांव निडानी में बुधवार सुबह गांव सिवाहा का साहिल ससुराल में बेटे को लेने पहुंच गया। इस दौरान उसने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से दो राउंड फायर किए और हमला कर पत्नी की दादी का हाथ तोड़ दिया।

साहिल सेना में कार्यरत है। उसका पत्नी के साथ विवाद चल रहा है और मामला अदालत में विचाराधीन है। पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सदर थाना में दी शिकायत में गांव निडानी निवासी केलो ने कहा कि उसकी पौत्री की शादी चार साल पहले गांव सिवाहा के साहिल के साथ हुई थी। उसकी पौत्री व साहिल के बीच अनबन चल रही है। मामला अदालत में विचाराधीन है। उसकी पौत्री तीन साल के बेटे के साथ उनके पास निडानी में रहती है। बुधवार सुबह नौ बजे साहिल उनके घर पहुंचा। वह घर के बाहर बैठी थी। उसका दोहता उसके पास खेल रहा था।