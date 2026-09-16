जींद में अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई, रजिस्ट्री पर लगी रोक; कोई भी प्लॉट या जमीन खरीदने से पहले विभाग से ले जानकारी

जागरण संवाददाता, जींद। जिला नगर योजनाकार मनीष दहिया ने जींद शहरी क्षेत्र में बिना अनुमति विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने बताया कि गांव जलालपुरा खुर्द राजस्व क्षेत्र में बिना लाइसेंस, सीएलयू और विभागीय अनुमति के कालोनी विकसित किए जाने का मामला सामने आया है।

इस मामले में विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि गांव जलालपुरा खुर्द के खसरा नंबर 49/1, 2, 3/1, 8//2/1, 8/2/2, 9,10 मिन व 12/1 में प्लॉट या छोटे भूमि खंडों के रूप में किसी भी तरह की रजिस्ट्री, एग्रीमेंट टू सेल, फूल पेमेंट एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटार्नी करने से फिलहाल मना किया गया है।