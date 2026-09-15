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जींद में अपने नाबालिग बेटे के साथ संबंध बनाने वाली आरोपी महिला गिरफ्तार, अश्लील VIDEO वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Published: Tue, 15 Sep 2026 10:14 PM (IST)

जींद के उचाना थाना क्षेत्र में एक महिला को अपने नाबालिग बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

अपने ही नाबालिग बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाली आरोपित महिला गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

अपने ही नाबालिग बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाली आरोपित महिला गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. उचाना थाना क्षेत्र में महिला को किया गया गिरफ्तार

  2. नाबालिग बेटे से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप

  3. पुरुष मित्र को भड़काने के लिए बनाई थी वीडियो

जागरण संवाददाता, जींद। उचाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी अपने ही बेटे से शारीरिक संबंध बनाने की आरोपित महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कुछ दिन पहले एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एक महिला अपने ही नाबालिग बेटे के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। कई दिन बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।

पुलिस ने अपने स्तर पर जांच की तो पता चला कि यह मामला उचाना थाना क्षेत्र के एक गांव का है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला का एक पुरुष मित्र था। जिसके साथ वह शारीरिक संबंध बनाती थी। किसी कारण दोनों में अनबन हो गई।

इसके बाद महिला ने अपने पुरुष मित्र को जलाने के लिए अपने ही बेटे से शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। महिला ने अपने पुरुष मित्र के पास अपने बेटे के साथ अश्लील वीडियो बनाकर भेज दी। इसके बाद यह वीडियो एक फोन से दूसरे फोन में पहुंचती गई।

आखिरकार पुलिस के पास मामला पहुंच गया। 10 सितंबर को पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उचाना थाना प्रभारी मोनिका ने बताया कि पुलिस ने आरोपित महिला को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपित महिला को जेल भेज दिया।