जींद में अपने नाबालिग बेटे के साथ संबंध बनाने वाली आरोपी महिला गिरफ्तार, अश्लील VIDEO वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई

जागरण संवाददाता, जींद। उचाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी अपने ही बेटे से शारीरिक संबंध बनाने की आरोपित महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कुछ दिन पहले एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एक महिला अपने ही नाबालिग बेटे के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। कई दिन बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने अपने स्तर पर जांच की तो पता चला कि यह मामला उचाना थाना क्षेत्र के एक गांव का है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महिला का एक पुरुष मित्र था। जिसके साथ वह शारीरिक संबंध बनाती थी। किसी कारण दोनों में अनबन हो गई।

इसके बाद महिला ने अपने पुरुष मित्र को जलाने के लिए अपने ही बेटे से शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। महिला ने अपने पुरुष मित्र के पास अपने बेटे के साथ अश्लील वीडियो बनाकर भेज दी। इसके बाद यह वीडियो एक फोन से दूसरे फोन में पहुंचती गई।