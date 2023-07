Haryana Politics: 'गठबंधन सरकार में किसानों की आय बढ़ने की बजाए घटी', BJP-JJP पर बरसे अभय चौटाला

Abhay Chautala On BJP-JJP इंडियन नेशलन लोकदल के नेता अभय चौटाला ने प्रदेश की बीजेपी-जेजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की हालत सबसे ज्यादा खराब है। न स्कूलों में मास्टर है न अस्पतालों में डॉक्टर हैं। अभय चौटाला ने कहा कि किसानों को भी पानी और बिजली नहीं मिल रही है। किसानों की आय भी लगातार घट रही है।

'गठबंधन सरकार में किसानों की आय बढ़ने की बजाए घटी', BJP-JJP पर बरसे अभय चौटाला

जुलाना/जींद, संवाद सूत्र। इनेलो की परिवर्तन यात्रा सोमवार को गांव करसोला में पहुंची। गांव के मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इनेलो नेता अभय चौटाला (Abhay Chautala) ने कहा कि गठबंधन सरकार के चलते किसानों की आय बढ़ने की बजाए लगातार घट रही है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन बढ़ने की बजाए घट रही है। अभय चौटाला ने कहा कि किसानों की फसल के भाव कम हैं और खर्च बढ़ गए हैं। प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है। किसान, मजदूर, कर्मचारी और व्यापारी हर वर्ग को अपने हक पाने के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रदेश की सरकार ने गांव के विकास पर चाबूक चलाते हुए सरपंचों के अधिकारों पर ही पाबंधी लगा दी। 'स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं' इनेलो नेता ने कहा कि प्रदेश में कोई भी ऐसा जिला नहीं, जहां किसानों को बिजली और पानी मिलता हो। हर गांव में पेयजल किल्लत है। स्कूलों में मास्टर नहीं और अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं। प्रदेश के लोग परिवर्तन चाहते हैं। आने वाले चुनावों में प्रदेश की जनता भाजपा-जजपा गठबंधन को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। अभय चौटाला के जनता से वादे अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो की सरकार बनने पर हर गरीब को 100 गज का प्लाट और मकान बनाकर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए गांवों में सत्संग भवन बनाए जाएंगे। इस मौके पर सुनैना चौटाला, नफे सिंह राठी, रामफल कुंडू, वेद मुंडे, सुमित्रा देवी, कृष्ण लाठर, दलबीर सिंह मौजूद रहे।

Edited By: Rajat Mourya