Jind : मरीज को PGI चंडीगढ़ छोड़कर आ रही एम्बुलेंस को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, ड्राइवर की मौके पर हुई मौत

मरीज को PGI चंडीगढ़ छोड़कर आ रही एम्बुलेंस को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर

जागरण संवाददाता, जींद। हरियाणा के जींद में रोहतक रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल, गांव शादीपुर के निकट तेज रफ्तार ट्रक ने पीजीआई चंडीगढ़ से मरीज को छोड़कर आ रहे एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। इसमें एम्बुलेंस चालक की मौत हो गई। मृतक के शव को जींद के नागरिक अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के लिए लाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर रोहतक जिले के गांव कनेली निवासी वीरेंद्र पीजीआई में एम्बुलेंस चालक लगा हुआ था। बुधवार रात को वह रोहतक से पीजीआई चंडीगढ़ मरीज छोड़कर वापस आ रहा था। जुलाना के पास रोहतक बाईपास रोड पर निर्माणाधीन हाईवे रास्ता वन वे किया गया था। मोड़ पर सामने से आ रहे ट्रक ने एंबुलेंस को सीधी टक्कर मार दी। इसमें एंबुलेंस चालक विरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। विरेंद्र को जींद के सिविल अस्पताल लाया गया, यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज वीरेंद्र के भाई नरेंद्र ने बताया कि साल 2011 से वीरेंद्र एंबुलेंस पर ड्यूटीरत था। जुलाना थाना पुलिस ने नरेंद्र की शिकायत पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

