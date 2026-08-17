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जींद में पेट दर्द के बाद इमरजेंसी वार्ड में दाखिल बच्चे की मौत, स्वजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Updated: Mon, 17 Aug 2026 06:12 PM (IST)

जींद के नागरिक अस्पताल में पेट दर्द के बाद भर्ती 10 वर्षीय बच्चे दीपांशु की मौत हो गई। स्वजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया।

जींद अस्पताल में बच्चे की मौत पर हंगामा। फोटो जागरण

जींद अस्पताल में बच्चे की मौत पर हंगामा। फोटो जागरण

HighLights

  1. 10 वर्षीय बच्चे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत।

  2. स्वजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया।

  3. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जांच जारी है।

जागरण संवाददाता, जींद। नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सोमवार सुबह 11 बजे पेट दर्द के बाद दाखिल करवाए दस वर्षीय बच्चे की मौत के बाद हड़कंप मच गया। स्वजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

मौके पर प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुबीर पूनिया व सिविल लाइन थाना पुलिस ने पहुंचकर लोगों को शांत करवाया। पुलिस ने बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।

गांव बनियाखेड़ा निवासी प्रसन्न के बेटे के अचानक पेट में दर्द हो गया। प्रसन्न अपने बेटे दीपांशु को लेकर साढ़े 11 बजे नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा। यहां चिकित्सकों ने बच्चों को दाखिल कर लिया। चिकित्सकों ने यहां बच्चे का प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके साथ ही बच्चे को दौरे पड़ने की शिकायत भी हुई।

लापरवाही के चलते हुई बच्चे की मौत

35 मिनट बाद अचानक से बच्चे की मौत हो गई। अचानक बच्चे की मौत के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर गांव से काफी संख्या में लोग भी नागरिक अस्पताल पहुंच गए। यहां स्वजनों ने आरोप लगाया कि उनके बच्चे की हालत इतनी ज्यादा खराब नहीं थी कि उसकी मौत हो जाए।

चिकित्सकों की लापरवाही के कारण ही उनके बच्चे की मौत हुई है। हंगामा होते देख सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्वजनों से बातचीत की।

वहीं प्रधान चिकित्सा अधिकारी डा. रघुबीर पूनिया ने भी स्वजनों को भरोसा दिलाया कि यदि चिकित्सा या अन्य स्टाफ की लापरवाही सामने आएगी तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। बच्चे की मौत पर उन्हें भी बहुत दुख है, लेकिन अचानक इस मौत से वह भी हैरान हैं। इसके बाद स्वजन कुछ शांत हुए।

एकदम से खराब हुई तबीयत

प्रधान चिकित्सा अधिकारी एवं बाल रोग विशेषज्ञ डा. रघुबीर पूनिया ने कहा कि स्वजनों ने जब बच्चे को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करवाया तो बताया था कि उसके पेट में दर्द है। उसका उपचार शुरू किया गया। इसके बाद बच्चे की हालत में उतार-चढ़ाव रहा, बीच में नियंत्रण भी हुआ लेकिन बाद में अचानक हालत बिगड़ गई।

बच्चे को बचाने के लिए पूरी कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। डा. पूनिया ने बताया कि एकदम से बच्चे की मौत के पीछे हृदयघात हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह सामने आ सकती है।

सूचना पाकर पुलिस टीम अस्पताल पहुंच गई थी। बच्चे के परिजनों व अन्य लोगों से बातचीत की गई है। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। - आशीष कुमार, सिविल लाइन थाना प्रभारी