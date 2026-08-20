हरियाणा के झज्जर में दर्दनाक हादसा, KMP पुल से 20 फीट नीचे गिरा सल्फ्यूरिक एसिड भरा टैंकर; ड्राइवर की मौत

जागरण संवाददाता, झज्जर। बादली-बुपनिया के पास केएमपी के पुल से सल्फ्यूरिक एसिड से भरा टैंकर करीब 20 फुट नीचे जा गिरा। हादसे में टैंकर में फंसे चालक को फायर-रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला और एंबुलेंस से झज्जर अस्पताल भेजा, जहां उसकी मौत हो गई।

मृतक चालक की पहचान करनाल क्षेत्र के गुरनाम सिंह के रूप में बताई जा रही है। हादसे के बाद टैंकर से कैमिकल का रिसाव होने लगा और सल्फ्यूरिक एसिड सड़क के साथ आसपास के खेतों में भी फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।