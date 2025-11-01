हरियाणा में रोहित गोदारा गैंग का आतंक: पूर्व विधायक के बेटे से मांगी दो करोड़ की रंगदारी, धमकी भरी कॉल से मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, झज्जर। हरियाणा में रोहित गोदारा गैंग के नाम पर रंगदारी मांगने की घटनाएं लगातार बढ़ती दिख रही हैं। झज्जर में पूर्व विधायक के बेटे और दादरी में जिला परिषद चेयरमैन को दो करोड़ रुपये की धमकी भरे संदेश और काल आने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

दोनों मामलों में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर सुरक्षा बढ़ा दी है। झज्जर के बादली क्षेत्र में पूर्व विधायक नरेश शर्मा के बेटे हर्ष उर्फ गोलू शर्मा को शुक्रवार देर रात व्हाट्सएप पर धमकी भरा वाइस मैसेज मिला, जिसमें कहा गया- “गोदारा गैंग से बोल रहा हूं, अगर अस्पताल चलाना है तो दो करोड़ रुपये तैयार रखो।”

हर्ष शर्मा, जो आस्कर अस्पताल के डायरेक्टर हैं, ने तुरंत डायल-112 पर सूचना दी। सूचना के सात मिनट के भीतर पुलिस मौके पर पहुंची और क्राइम ब्रांच ने जांच संभाल ली। डीसीपी अमित दहिया ने स्वयं अस्पताल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। पुलिस के अनुसार धमकी विदेशी सिम या वीओआईपी काल से आई लगती है। बताया जा रहा है कि आस्कर ग्रुप की अन्य चार ब्रांचों को भी हाल में रंगदारी संबंधी आडियो मिले हैं।

उधर, दादरी में जिला परिषद चेयरमैन मंदीप डालावास से भी शुक्रवार रात विदेशी नंबर से दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई। कालर ने खुद को गोदारा गैंग का सदस्य बताया और 24 घंटे में अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। वह शुक्रवार रात गुरुग्राम जा रहे थे। रात करीब 8 बजकर 20 मिनट पर झज्जर से आगे निकलते ही उन्हें विदेशी नंबर से वायस काल आई। कालर ने खुद को रोहित गोदारा गैंग का सदस्य बताते हुए दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी।

जब चेयरमैन ने इतनी बड़ी राशि देने से इंकार किया, तो कालर ने “24 घंटे में नतीजा भुगतने” की धमकी दी। चेयरमैन ने तत्परता दिखाते हुए गुरुग्राम जाने की बजाय दादरी लौटकर एसपी को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने देर रात ही चेयरमैन के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी, जबकि एसटीएफ, सीआइए और स्थानीय पुलिस टीमें जांच में जुट गईं।