 'अब मेरे जनाजे पर ही आना...', झज्जर में रिटायर्ड नेवी ऑफिसर ने की आत्महत्या; वारदात से पहले बहन से की थी बात

जागरण संवाददाता, झज्जर। जिले के चमनपुरा गांव में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त 72 वर्षीय ब्रह्मप्रकाश ने बुधवार को घर के बाहर लाइसेंसी हथियार से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

वारदात से ठीक पहले उन्होंने अपनी बहन को फोन कर व्यथित मन से कहा था कि "अब मेरे जनाजे पर ही आना।" हालांकि, इसके पीछे का कारण क्या रहा, को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पईं।

अस्पताल में पहुंचे मृतक के बेटे सुरेंद्र के अनुसार, उनके पिता घर के बाहर कुर्सी पर बैठकर अपनी बहन विमला से फोन पर बात कर रहे थे। बहन से बातचीत के दौरान उन्होंने जनाजे पर आने की बात कही और इसके तुरंत बाद पहले एक हवाई फायर किया, फिर अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली।

स्वजनों ने बताया कि ब्रह्मप्रकाश पिछले कुछ समय से गहरे मानसिक आघात में थे। करीब एक वर्ष पूर्व उनकी माताजी का और महज एक माह पहले उनके छोटे भाई विनोद का निधन हो गया था। लगातार दो मौतों के गम और बीपी व शुगर की बीमारी के कारण वे अत्यधिक मानसिक तनाव में चल रहे थे।