हरियाणा के झज्जर में नाबालिग छात्र के यौन शोषण में शिक्षक को उम्रकैद, 11 साल बाद आया फैसला

जागरण संवाददाता, झज्जर। क्षेत्र के एक नामी आवासीय शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र का यौन शोषण करने के 11 साल पुराने मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष अदालत) मोना सिंह ने संस्थान के तत्कालीन शिक्षक को दोषी ठहराते हुए धारा 377 आइपीसी के तहत उम्रकैद (आजीवन कठोर कारावास) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने की स्थिति में छह महीने की अतिरिक्त सश्रम कैद भुगतनी होगी।

2015 में दर्ज हुई थी प्राथमिकी मामला मई 2015 का है। संस्थान में नौंवीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने तत्कालीन शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत के अनुसार, आरोपित काफी समय से छात्र का यौन शोषण कर रहा था और किसी को भी बताने पर परीक्षा में फेल करने व संस्थान से निकलवाने की धमकी देता था।