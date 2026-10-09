सलाखों के पीछे से हुनर का कमाल, सूरजकुंड मेले में छाएगा झज्जर जेल के कैदियों का लग्जरी फर्नीचर; देखें Photos

मुकेश शर्मा, झज्जर। सलाखों के पीछे बंद हाथ इस बार सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेले में अपनी कहानी सुनाएंगे। जिन हाथों की पहचान अब तक अपराध और सजा से जुड़ी रही, वही हाथ लकड़ी को तराशकर टेबल, कुर्सी, बेंच, कार्नर और ट्राली तैयार कर रहे हैं।

फरवरी में लगने वाले अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में झज्जर जिला कारागार के बंदियों का यह हुनर विदेशी और देशी खरीदारों के सामने होगा। जिला कारागार में इन दिनों लकड़ी की कटाई, घिसाई और फिनिशिंग का काम चल रहा है। बंदियों द्वारा तैयार किए जा रहे फर्नीचर को कारागार विभाग की ओर से लगाए जाने वाले विशेष स्टाल पर प्रदर्शित किया जाएगा।

खास बात यह है कि यह सिर्फ प्रदर्शनी तक सीमित नहीं रहेगा। अगर खरीदारों ने हाथों-हाथ लिया और बड़े आर्डर मिले तो उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ाया जाएगा। यानी सलाखों के पीछे बंद हाथ अब बाजार की मांग के हिसाब से चलेंगे। जेल प्रशासन इस बार सिर्फ लकड़ी का हुनर लेकर सूरजकुंड नहीं पहुंचेगा।

जिला कारागार में तैयार किया जा रहा सरसों का तेल भी स्टाल पर प्रदर्शित किया जाएगा। फर्नीचर और तेल के जरिए कारागार प्रशासन यह दिखाने की कोशिश करेगा कि बंदियों के पास सजा काटने के अलावा काम करने और हुनर सीखने की क्षमता भी है।