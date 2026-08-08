झज्जर अस्पताल में जलभराव से हाहाकार, मोर्चरी तक पानी में शव ले जाने को मजबूर परिजन

जागरण संवाददाता, झज्जर। शनिवार को हुई तेज बरसात के बाद सामान्य अस्पताल परिसर भी जलभराव की समस्या से अछूता नहीं रहा। अस्पताल के मुख्य गेट से लेकर मोर्चरी के सामने तक वर्षा का पानी भर गया। ऐसे में मृतकों के स्वजनों को पानी के बीच से होकर मोर्चरी तक पहुंचना पड़ा।

हालात यह रहे कि शवों को भी पानी के अंदर से ही मोर्चरी तक ले जाना पड़ा। अस्पताल परिसर में जलनिकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण बरसात का पानी काफी देर तक जमा रहा। मुख्य गेट से मोर्चरी की तरफ जाने वाले रास्ते पर पानी भरने से मरीजों और उनके स्वजनों के साथ-साथ अस्पताल में आने वाले अन्य लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। मृतकों के स्वजनों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ी, जिन्हें पानी में से होकर शव मोर्चरी तक ले जाने पड़े।