हरियाणा में बाजरे की फसल पककर तैयार, कटाई शुरू; मंडियों में जल्द बढ़ेगी आवक

जागरण संवाददाता, झज्जर। जिले में इन दिनों मौसम के मिजाज में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी आसमान में बादल छाने तो कभी दिन के समय निकल रही तेज धूप के कारण बाजरे की फसल तेजी से पककर तैयार होने लगी है। इस बदलते मौसम का असर खेती-किसानी के साथ-साथ आमजन के स्वास्थ्य पर भी दिखाई दे रहा है। जिले के रेतीले क्षेत्रों में किसानों ने बाजरे की कटाई और कड़ाई का काम शुरू कर दिया है।

कृषि विभाग के अनुसार, इस बार जिले में 60 हजार एकड़ से अधिक भू-भाग पर बाजरे की बिजाई हुई है। दिन में निकल रही तेज धूप से बाजरे की बालियां जल्दी पक रही हैं, जिससे आने वाले दिनों में कटाई का काम और जोर पकड़ेगा। किसानों ने फसल की कटाई के साथ ही उसे सुखाकर अनाज मंडियों तक पहुंचाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक मंडियों में बाजरे की आवक में तेजी आ जाएगी।

सेहत पर भी पड़ रहा असर मौसम में आ रहे इस बदलाव के कारण दिन में गर्मी और सुबह-शाम ठंडक का अहसास हो रहा है। तापमान के इस उतार-चढ़ाव से सर्दी, खांसी और वायरल बुखार जैसी मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।