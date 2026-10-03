गुरुद्वारा चौक से कोसली बाईपास चौक तक 98 लाख से बनेगा नाला, झज्जर नप अध्यक्ष जिले सिंह सैनी ने किया शुभारंभ

जागरण संवाददाता, झज्जर। शहर के वार्ड नंबर 15 स्थित गुरुद्वारा चौक से कोसली बाईपास चौक तक नाले के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ नगर परिषद अध्यक्ष जिले सिंह सैनी ने नारियल फोड़कर किया। करीब 98 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इस नाले के निर्माण से क्षेत्रवासियों को लंबे समय से चली आ रही जलभराव और गंदगी की समस्या से स्थाई निजात मिलेगी।

इस अवसर पर नप अध्यक्ष जिले सिंह सैनी ने कहा कि वार्डवासियों की यह काफी पुरानी और प्रमुख मांग थी, जिसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। नाला बनने से पानी की निकासी की बाधा पूरी तरह दूर होगी, जिससे आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता बनी रहेगी और स्थानीय लोगों का आवागमन भी सुगम होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार को गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करने और कार्य को समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।