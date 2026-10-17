झज्जर में सड़क पर खड़ी पिकअप से टकराई बाइक, दो बच्चों के पिता की मौत

संवाद सूत्र, बेरी (झज्जर)। नेशनल हाईवे रोहतक रोड पर चमनपुरा गांव के पास शुक्रवार रात एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच के मुताबिक, हादसा सड़क के बीच बिना किसी संकेत या रिफ्लेक्टर के खड़ी एक पिकअप गाड़ी के कारण हुआ, जिससे तेज रफ्तार बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान गांव शेरिया निवासी 28 वर्षीय राहुल पुत्र औम प्रकाश के रूप में हुई है। मृतक अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी को रोता-बिलखता छोड़ गया है।

बेरी चौक दुजाना से घर लौट रहा था युवक प्राप्त जानकारी के अनुसार, राहुल शुक्रवार की रात के समय बेरी चौक दुजाना से अपनी बाइक पर सवार होकर घर वापस लौट रहा था। जैसे ही वह नेशनल हाईवे रोहतक रोड पर चमनपुरा गांव के पास पहुंचा, तो अंधेरे में सड़क पर बिना किसी चेतावनी के खड़ी पिकअप से उसकी बाइक जा टकराई।

टक्कर इतनी भयानक थी कि राहुल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस अचानक हुए हादसे के बाद से पीड़ित परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही दुजाना थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी और स्थिति का जायजा लेते हुए शव को रात के समय ही सामान्य अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया था। शनिवार को चिकित्सीय टीम द्वारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।