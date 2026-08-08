हरियाणा पुलिस के टेलीकॉम विभाग में तैनात इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह का निधन, दिल का दौरा पड़ने से गई जान

जागरण संवाददाता, झज्जर। हरियाणा पुलिस के टेलीकाम विभाग में कार्यरत 56 वर्षीय इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह का हृदय गति रुकने से अचानक निधन हो गया। उनके निधन का समाचार मिलते ही पुलिस महकमे और स्वजनों में शोक की लहर दौड़ गई। वह वर्तमान में गुरुग्राम स्थित टेलीकाम विभाग में तैनात थे और झज्जर पुलिस लाइन में रह रहे थे।

मिली जानकारी के अनुसार, रात के समय अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद उन्हें तुरंत झज्जर के सामान्य अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया और पार्थिव शरीर स्वजनों को सौंप दिया।

मूल रूप से रोहतक जिले के गांव चुलयाना के निवासी देवेंद्र सिंह ने बहादुरगढ़ के सेक्टर-6 में भी अपना मकान बनाया हुआ था। वह वर्ष 1988 में हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे। अपने लगभग 38 वर्षों के लंबे सेवाकाल के दौरान उन्होंने विभाग में विभिन्न पदों पर निष्ठापूर्वक सेवाएं दीं। वह दिसंबर 2028 में सेवामुक्त (सेवानिवृत्त) होने वाले थे। उनके साथी अधिकारियों और सहकर्मियों ने उन्हें एक मिलनसार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में याद किया।