हरियाणा में 2651 राशन डिपो लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू, महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण

जागरण संवाददाता, झज्जर। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 2,651 रिक्त उचित मूल्य की दुकानों (राशन डिपो) के लाइसेंस जारी करने के लिए आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 10 नवंबर, 2026 तक किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि नए राशन डिपो आवंटित होने से उन पात्र परिवारों को सुविधा मिलेगी, जिन्हें राशन लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। इस पहल से पात्र युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सेवाएं जमीनी स्तर पर मजबूत होंगी।