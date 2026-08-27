हरियाणा में इंतकाल की प्रक्रिया होगी आसान, नया सॉफ्टवेयर तैयार, अधिकतम 11 दिन में ऑटोमेटिक दर्ज होगी फाइल

जागरण संवाददाता, झज्जर। प्रदेश में भूमि का इंतकाल दर्ज कराने के लिए अब लोगों को राजस्व कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राजस्व विभाग जमीन के इंतकाल की प्रक्रिया को आसान और समयबद्ध बनाने के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। वीरवार शाम तक इस साफ्टवेयर के शुरू होने की संभावना है। नई आनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद इंतकाल दर्ज होने की पूरी प्रक्रिया अधिकतम 11 दिन में पूरी हो सकेगी।

दस्तावेजों में कमी मिलने पर रुकेगी प्रक्रिया नई प्रक्रिया में समय-सीमा तय करने के साथ ही जांच की स्पष्ट व्यवस्था रखी गई है। यदि जांच के दौरान पटवारी को दस्तावेजों या आवेदन में किसी तरह की कमी नजर आती है, तो वह अपने स्तर पर प्रक्रिया को रोक सकेगा। इससे गलत या अधूरे कागजात के आधार पर इंतकाल दर्ज होने की संभावना समाप्त हो जाएगी।

अनावश्यक इंतजार से मिलेगी मुक्ति पटवारी व कानूनगो एसोसिएशन के प्रधान राजबीर गुलिया के अनुसार साफ्टवेयर तैयार होने के साथ ही नई व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। इस आनलाइन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य किसी भी स्तर पर होने वाली देरी को खत्म करना और लंबित मामलों को तेजी से निपटाना है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।