हरियाणा में मांगों को लेकर लिपिकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, वेतनमान में भेदभाव का आरोप

हरियाणा में मांगों को लेकर लिपिकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी

चरखी दादरी, जागरण संवाददाता। दादरी जिले के सभी विभागों, विश्वविद्यालयों, निगम व बोर्डों सहित अन्य संस्थानों के लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल बुधवार को भी जारी रही। दादरी के लघु सचिवालय के सामने 15वें दिन भी क्लर्क अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे रहे। लिपिकीय वर्ग ने 35400 रुपये वेतनमान निर्धारित करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। जिले से लगभग 400 से अधिक लिपिक धरने में शामिल रहे। लिपिक एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के जिला प्रधान प्रदीप सांगवान ने बताया कि एसोसिएशन की सिर्फ एक ही मांग है कि लिपिकों के कार्य व योग्यता के आधार पर न्यूनतम वेतन 19900 से बढ़ाकर 35400 किया जाए है। 'लिखित में झूठे आश्वासन दिया' एसोसिएशन द्वारा प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों व अन्य सरकारी प्रतिनिधियों को ज्ञापन देने के बावजूद सरकार मांग को लेकर बातचीत नहीं कर रही है। सरकार ने समय-समय पर लिखित में झूठे आश्वासन दिए। प्रदेश भर के सभी लिपिक वर्ग के कर्मचारियों ने 18 जून को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया था। तब सरकार द्वारा झूठा लिखित आश्वासन दिया था कि चार जुलाई तक मुख्यमंत्री एसोसिएशन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा कोई बातचीत नहीं की गई। एसोसिएशन द्वारा करनाल में निर्णय लिया गया था कि यदि मुख्यमंत्री एसोसिएशन के साथ बातचीत नहीं करते है तो प्रदेश के पूरा लिपिक वर्ग पांच जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। उसी फैसले को लेकर आज पंद्रहवें दिन बुधवार को भी सभी लिपिक हड़ताल पर बैठे रहे। 'हर वेतन आयोग में किया दरकिनार' एसोसिएशन की जिला कार्यकारिणी सदस्यों ने कहा कि लिपिक पद का वेतनमान एमपीएचडब्लू, ड्राइवर, वैक्सीनेटर, सिग्नलर, फोरेस्ट गार्ड, जेबीटी टीचर, जूनियर इंजीनियर, पटवारी, फार्मासिस्ट इत्यादि पदों के वेतनमान के लगभग बराबर या इनसे ज्यादा होता था। लेकिन सातवें वेतन आयोग तक लिपिक पद का वेतनमान अन्य पदों की तुलना में अपग्रेड नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लिपिक व अन्य वर्ग के वेतनमान में चार पे स्केल का अंतर कर दिया गया है। सरकार द्वारा कार्य समीक्षा के आधार पर एक वेतनमान नहीं दिया जा रहा है।

Edited By: Rajat Mourya