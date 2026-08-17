झज्जर में सांपों का खौफ, 17 दिनों में 37 लोग सर्पदंश के शिकार; गांवों में दहशत का माहौल

जागरण संवाददाता, झज्जर। गर्मी के मौसम में झज्जर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में सर्पदंश का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ताजा घटनाक्रम में झज्जर निवासी योगेश और सिलानी निवासी हरज्ञान सिंह सांप के डसने से पीड़ित हो गए।

दोनों को तुरंत उपचार के लिए सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। सिलानी निवासी हरज्ञान सिंह अपने धान के खेत में जा रहे थे, तभी रास्ते में सांप ने उन्हें डस लिया।

17 दिनों में 37 लोग बने शिकार क्षेत्र में सांपों के निकलने और लोगों को डसने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 17 दिनों के भीतर ही 37 लोग सर्पदंश का शिकार हो चुके हैं। अस्पतालों में लगातार आ रहे इन मामलों से ग्रामीण क्षेत्रों में भय का माहौल है और स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ गई है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, तापमान में बढ़ोतरी के कारण सांप अपने बिलों से बाहर निकलकर ठंडे स्थानों की तलाश करते हैं। इस दौरान वे अकसर घरों, खेतों, पशु बाड़ों और कबाड़ के सामान में छिप जाते हैं। गांवों में लोगों का खेतों और खुले स्थानों पर आना-जाना अधिक होने के कारण सर्पदंश की आशंका बनी रहती है।



