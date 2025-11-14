Language
    'बिहार के नतीजों पर मंथन जरूरी', भूपेंद्र हुड्डा बोले- हरियाणा में हालात चिंताजनक

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:23 PM (IST)

    पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिहार चुनाव परिणामों पर कांग्रेस द्वारा मंथन करने की बात कही। उन्होंने किसानों को हुए नुकसान पर मुआवजा देने की मांग की और एमएसपी पर सरकार को घेरा। हुड्डा ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और राशन कार्ड में अनियमितताओं पर भी चिंता जताई। 

    भूपेंद्र हुड्डा बोले- हरियाणा में हालात चिंताजनक। फोटो फाइल

    जागरण संवाददाता, झज्जर। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में महागठबंधन को मिला समर्थन जहां बड़े बदलाव का संकेत दे रहा था, वहीं अंतिम नतीजे विपरीत आए। कांग्रेस इस हार पर गंभीर मंथन करेगी। वह झज्जर में पं. सुभाष दीवान की रस्म किरया में शामिल होने आए थे।

    उन्होंने कहा कि विपक्ष का कर्तव्य जनहित के मुद्दे उठाना है। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक दल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर किसानों के नुकसान, धान घोटाले, अपराध वृद्धि और राशन कार्ड अनियमितताओं पर कार्रवाई की मांग की है। हुड्डा ने बताया कि हाल की भारी बारिश ने धान, कपास और खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कई खेतों में पानी भरा है, जिससे अगली बुवाई भी संभव नहीं।

    सरकार न तो गिरदावरी करवा रही है, न राहत दे रही है। उन्होंने मांग रखी कि प्रति एकड़ 50–60 हजार रुपये मुआवजा दिया जाए। एमएसपी पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि किसानों को धान-बाजरा 500–600 रुपये प्रति क्विंटल कम दाम में बेचना पड़ रहा है।

    इसे देखते हुए सभी फसलों पर 1000 रुपये बोनस दिया जाए। हुड्डा ने आरोप लगाया कि कई मंडियों में फर्जी खरीद-फरोख्त और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे हैं। उधर खाद की कमी और कालाबाजारी ने किसानों की परेशानी बढ़ाई है। कांग्रेस ने मांग की है कि धान खरीद और खाद अनियमितताओं की जांच हरियाणा हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए।

    प्रदेश में अपराध बेलगाम, 80 से अधिक गैंग सक्रिय हुड्डा ने कहा कि हत्या, लूट, अपहरण, नशा और गैंगवार रोजमर्रा की घटनाएं बन चुकी हैं। आम जनता ही नहीं, पुलिस भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। एडीजीपी और एएसआइ की आत्महत्या के मामलों की सीबीआइ जांच हाई कोर्ट की निगरानी में करवाने की मांग की गई।

    कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले लाखों लोगों को बीपीएल बनाकर मुफ्त अनाज के नाम पर वोट लिए गए, जबकि चुनाव के बाद उन्हीं के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर गरीबों से धोखा है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर उन्होंने कहा कि यह खौफनाक घटना है, सुरक्षा एजेंसियों की चूक साफ दिखती है। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।