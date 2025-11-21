झज्जर: बैंक कर्मचारी की संदिग्ध मौत, माता-पिता का था इकलौता पुत्र

जागरण संवाददाता, झज्जर। जहाजगढ़ गांव में एक बैंक कर्मचारी की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने सामान्य अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और उसके पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई शुरू कर दी।

पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मृतक के शव को स्वजनों को सौंप दिया है। मृतक की पहचान 34 वर्षीय जहाजगढ़ गांव निवासी राजीव पुत्र कृष्ण कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि राजीव रोहतक में महाराष्ट्रा बैंक में कार्यरत था।

वह आज घर पर ही था तो उसे अचानक खून की उल्टियां होने लगी और उसकी हालत एकाएक बिगड़ गई। हालत बिगड़ती देख उसके स्वजन उसे सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बताया जा रहा है कि राजीव अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और उसकी बहन की शादी हो चुकी है। राजीव के दो लड़के हैं। मामले के जांच अधिकारी गोपाल दास का कहना है कि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल में पहुंच गई थी और इत्तेफाकिया कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद स्वजनों को सौंप दिया है।