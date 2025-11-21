Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झज्जर: बैंक कर्मचारी की संदिग्ध मौत, माता-पिता का था इकलौता पुत्र

    By Mukesh Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 11:14 PM (IST)

    झज्जर के जहाजगढ़ गांव में एक बैंक कर्मचारी राजीव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रोहतक के महाराष्ट्र बैंक में कार्यरत राजीव को घर पर अचानक खून की उल्टियां हुईं और अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच कर रही है। राजीव अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था।

    prefferd source google
    Hero Image

    झज्जर: बैंक कर्मचारी की संदिग्ध मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, झज्जर। जहाजगढ़ गांव में एक बैंक कर्मचारी की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने सामान्य अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और उसके पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई शुरू कर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मृतक के शव को स्वजनों को सौंप दिया है। मृतक की पहचान 34 वर्षीय जहाजगढ़ गांव निवासी राजीव पुत्र कृष्ण कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि राजीव रोहतक में महाराष्ट्रा बैंक में कार्यरत था।

    वह आज घर पर ही था तो उसे अचानक खून की उल्टियां होने लगी और उसकी हालत एकाएक बिगड़ गई। हालत बिगड़ती देख उसके स्वजन उसे सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    बताया जा रहा है कि राजीव अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और उसकी बहन की शादी हो चुकी है। राजीव के दो लड़के हैं। मामले के जांच अधिकारी गोपाल दास का कहना है कि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल में पहुंच गई थी और इत्तेफाकिया कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद स्वजनों को सौंप दिया है।