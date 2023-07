Hisar: घर में घुसकर युवक संग की मारपीट और गाली-गलौच, पुरानी रंजिश का लिया बदला; आठ युवकों ने किया हमला

Hisar Crime News हिसार के सेक्टर-15 में हाउसिंग बोर्ड कालोनी में रहकर एनडीए की तैयारी कर रहे एक युवक पर पुरानी रंजिश में गुरुग्राम व दिल्ली के दो युवकों ने आठ अन्य के साथ मिलकर हमला कर दिया। आरोपियों ने पीड़ित से पुरानी रंजिश का बदला लिया और वह उसके दोस्तों पर घातक हमला करने के इरादे से आए थे।

घर में घुसकर युवक संग की मारपीट और गाली-गलौच

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, हिसार। Hisar Crime News: हिसार के सेक्टर-15 में हाउसिंग बोर्ड कालोनी में रहकर एनडीए की तैयारी कर रहे एक युवक पर पुरानी रंजिश में गुरुग्राम व दिल्ली के दो युवकों ने आठ अन्य के साथ मिलकर हमला कर दिया। युवक उस समय कमरे में पढ़ाई कर रहा था, उसके साथ रहने वाले दो युवक बाजार से सामान लेने के लिए गए थे। उसी समय हमलावरों ने घर में घुसकर अलमारी और चारपाई तोड़ दी और युवक को बुरी तरह से पीटा। एनडीए परीक्षा की तैयारी कर रहा था पीड़ित घायल प्रिंस ने बताया कि एक लड़की ने हमलावरों में से गुरुग्राम के राहुल के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। इस मामले में राहुल की उसके साथ रहने वाले दो युवकों से कहासुनी हुई थी। इसी रंजिश में हमला किया गया है। बास खुर्द के रहने वाले प्रिंस ने मामले में पुलिस को शिकायत दी है। बताया कि वह सेक्टर-15 में हाउसिंग बोर्ड कालोनी में एक मकान में रहकर एनडीए की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसने बताया कि उसके साथ सदलपुर का मुकेश और कैथल के गुहला चीका का रहने वाला अंकुश भी रहता है। जान से मारने की दी धमकी 30 जून को शाम 6:30 बजे वह अपने कमरे पर पढ़ाई कर रहा था और उसका रुम मेट मुकेश व अंकुश नागौरी गेट पर सामान लेने के लिए गए हुए थे। अचानक आठ युवक आए। इनमें जाजवान से प्रवेश कुमार, ब्याना खेड़ा से अमन कुमार, गुरुग्राम से राहुल, दिल्ली के उत्तम नगर से अभिषेक, मंदीप, कलायत से नरेंद्र आए और आते ही उससे पूछा कि मुकेश व अंकुश कहा है। ये कहते ही सभी उसे थप्पड़ व मुक्कों से पीटने लगे। कहा कि मुकेश व अंकुश के बारे में नहीं बताया तो जान से मार देंगे। इन्होंने गाली-गलौच भी की। इसके बाद इन युवकों ने उसके कमरे पर रखी चारपाई और अलमारी के दरवाजे को लात घुसे मारकर तोड़ दिया। पुरानी कहासुनी पर की पिटाई प्रिंस ने बताया कि एक लड़की ने प्रवेश के खिलाफ दरखास्त दी हुई थी। जिस पर उनको चौकी में बुलाया तो मुकेश के साथ उनकी कहासुनी हो गई थी। इसी रंजिश के कारण उपरोक्त सभी ने उसके कमरे में घुसकर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। गाली-गलौच कर तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने आरोपितों पर धारा 323, 294, 506, 147, 148, 452, 427 के तहत केस दर्ज कर लिया है।

Edited By: Preeti Gupta