हांसी में तीज के रंग में रंगा अग्रवाल महिला सम्मेलन, विनोद गोल्डी के गीतों पर झूमीं महिलाएं

जागरण संवाददाता, हांसी। अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन की ओर से सुखराज होटल में स्वतंत्रता दिवस एवं तीज महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। रिचू जैन और वर्षा अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त राहुल नरवाल की पत्नी सविता नरवाल ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कल्पना गर्ग व पुष्पा बंसल ने उनका स्वागत किया।

आशा सिंगल की गणेश वंदना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुए। संगीतकार विनोद गोल्डी, गायिका गीता नेगी और सिमरन ने लाइव संगीत की प्रस्तुति देकर समां बांध दिया। विनोद गोल्डी के पुराने और देशभक्ति गीतों पर महिलाएं जमकर झूमीं। छोटी बच्ची अनाइशा ने भजन प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया।

महोत्सव में महिलाओं ने नृत्य, गायन और मनोरंजक खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लिया। तीज क्वीन और मिस एंटरटेनर सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। सांस्कृतिक कार्यक्रम ईशा खरड़िया, आरजू सिंगल, मीनाक्षी गर्ग, गीतांजलि गोयल व रुचि गर्ग की देखरेख में हुए।