हांसी में तीज के रंग में रंगा अग्रवाल महिला सम्मेलन, विनोद गोल्डी के गीतों पर झूमीं महिलाएं
अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन ने हांसी के सुखराज होटल में स्वतंत्रता दिवस और तीज महोत्सव धूमधाम से मनाया। उपायुक्त की पत्नी सविता नरवाल की उपस्थिति में महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में उत्साह से भाग लिया।
HighLights
अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन ने हांसी में तीज महोत्सव मनाया।
उपायुक्त की पत्नी सविता नरवाल ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया।
महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नृत्य और खेलों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
जागरण संवाददाता, हांसी। अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन की ओर से सुखराज होटल में स्वतंत्रता दिवस एवं तीज महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। रिचू जैन और वर्षा अग्रवाल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त राहुल नरवाल की पत्नी सविता नरवाल ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कल्पना गर्ग व पुष्पा बंसल ने उनका स्वागत किया।
आशा सिंगल की गणेश वंदना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुए। संगीतकार विनोद गोल्डी, गायिका गीता नेगी और सिमरन ने लाइव संगीत की प्रस्तुति देकर समां बांध दिया। विनोद गोल्डी के पुराने और देशभक्ति गीतों पर महिलाएं जमकर झूमीं। छोटी बच्ची अनाइशा ने भजन प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया।
महोत्सव में महिलाओं ने नृत्य, गायन और मनोरंजक खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लिया। तीज क्वीन और मिस एंटरटेनर सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। सांस्कृतिक कार्यक्रम ईशा खरड़िया, आरजू सिंगल, मीनाक्षी गर्ग, गीतांजलि गोयल व रुचि गर्ग की देखरेख में हुए।
सविता नरवाल ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रखने के साथ महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संस्था की सदस्य मौजूद रहीं।