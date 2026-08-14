Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    हिसार में हरियाली तीज महोत्सव में बिखरे हरियाणवी संस्कृति के रंग, रंगारंग कार्यक्रम में जमकर थिरकीं महिलाएं

    By Amit Dhawan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 03:22 PM (IST)

    खुशी फाउंडेशन और लोटस फाउंडेशन ने हिसार में हरियाली तीज महोत्सव का रंगारंग आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हरियाणवी संस्कृति के विभिन्न रंग बिखरे, जिसमें ...और पढ़ें

    खुशी फाउंडेशन के हरियाली तीज महोत्सव में बिखरे हरियाणवी संस्कृति के रंग।

    खुशी फाउंडेशन के हरियाली तीज महोत्सव में बिखरे हरियाणवी संस्कृति के रंग।

    HighLights

    1. खुशी और लोटस फाउंडेशन ने हिसार में तीज महोत्सव मनाया

    2. हरियाणवी वेशभूषा में डांस, गायन, मेहंदी प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं

    3. अनु खनगवाल ने तीज डांस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया

    जागरण संवाददाता, हिसार। खुशी फाउंडेशन व लोटस फाउंडेशन की ओर से वीरवार सायं हरियाली तीज महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। खुशी फाउंडेशन कि अध्यक्ष प्रवीण बबली चाहर कि अध्यक्षता में आयोजित इस तीज महोत्सव में जिला पार्षद अनिल शर्मा व पंकज संधीर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

    कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि लोटस फाउंडेशन के संस्थापक तरुण जैन थे। हरियाली तीज महोत्सव में हरियाणवी वेशभूषा में डांस, गायन व मेहंदी प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न फन गेम्स का भी आयोजन किया गया। जिनमें तीज डांस में अनु खनगवाल ने पहला, मीना मलिक ने दूसरा व सविता ने तीसरा स्थान हासिल किया। मंच संचालन समीर द्वारा किया गया। सिंगर जोगेंद्र मेडल ने अपनी मधुर आवाज से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए।

    प्रतियोगिताओं में नीलम चहल सुंडा, डॉ. पूजा अल्हान, डिंपल, उर्मी बूरा ने जज की भूमिका निभाई। जबकि सुनीता जय सिंह, सुशीला दलाल, सुमन बतरा, स्नेहलता निम्बल, नीलम पिलानिया अतिथि के रूप में मौजूद रही। कांता हुड्डा कि टीम द्वारा ठेठ देसी अंदाज में कोथली की बहुत ही सुन्दर प्रस्तुति दी गई।

    खुशी फाउंडेशन की अध्यक्ष प्रवीण बबली चाहर ने बताया कि मुख्य रूप से रेणु सिंधु, नीतू शर्मा, प्राध्यापिका अर्चना मेहता, समाजसेविका सुमित्रा मंगाली सहित खुशी फाउंडेशन से अनीता मलिक, जीत कौर, आरती ठाकुर, सुमन चाहर, अर्चना ठकराल आदि भी मौजूद रही।

    खबरें और भी