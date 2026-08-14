हिसार में हरियाली तीज महोत्सव में बिखरे हरियाणवी संस्कृति के रंग, रंगारंग कार्यक्रम में जमकर थिरकीं महिलाएं

जागरण संवाददाता, हिसार। खुशी फाउंडेशन व लोटस फाउंडेशन की ओर से वीरवार सायं हरियाली तीज महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। खुशी फाउंडेशन कि अध्यक्ष प्रवीण बबली चाहर कि अध्यक्षता में आयोजित इस तीज महोत्सव में जिला पार्षद अनिल शर्मा व पंकज संधीर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि लोटस फाउंडेशन के संस्थापक तरुण जैन थे। हरियाली तीज महोत्सव में हरियाणवी वेशभूषा में डांस, गायन व मेहंदी प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न फन गेम्स का भी आयोजन किया गया। जिनमें तीज डांस में अनु खनगवाल ने पहला, मीना मलिक ने दूसरा व सविता ने तीसरा स्थान हासिल किया। मंच संचालन समीर द्वारा किया गया। सिंगर जोगेंद्र मेडल ने अपनी मधुर आवाज से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए।

प्रतियोगिताओं में नीलम चहल सुंडा, डॉ. पूजा अल्हान, डिंपल, उर्मी बूरा ने जज की भूमिका निभाई। जबकि सुनीता जय सिंह, सुशीला दलाल, सुमन बतरा, स्नेहलता निम्बल, नीलम पिलानिया अतिथि के रूप में मौजूद रही। कांता हुड्डा कि टीम द्वारा ठेठ देसी अंदाज में कोथली की बहुत ही सुन्दर प्रस्तुति दी गई।