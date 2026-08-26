हांसी में सामान बेचने के बहाने घर में घुसे दो बदमाश, महिला को बेहोश कर नकदी और मंगलसूत्र लेकर हुए फरार

जागरण संवाददाता, हांसी। हाजमपुर गांव में सामान बेचने के बहाने घर में घुसे दो अज्ञात व्यक्ति द्वारा महिला को कथित तौर पर बेहोश कर घर से नकदी और मंगलसूत्र चोरी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी और उचित कार्रवाई की मांग की है।

गांव हाजमपुर निवासी नरेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 23 अगस्त को सुबह करीब पौने 10 बजे दो व्यक्ति सामान बेचने के बहाने उसके घर पर आए थे। उस समय घर में उसकी पत्नी अकेली थी।

आरोप है कि दोनों व्यक्ति उसकी पत्नी को सामान देने के बहाने करीब 10-15 मिनट तक घर में बैठे रहे। पत्नी ने जब सामान लेने से इनकार कर दिया तो दोनों वहां से चले गए। शिकायतकर्ता के अनुसार, इसके बाद उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई।