हिसार: मानिसक तनाव के चलते महिला ने खाया जहर, उपचार के दौरान मौत 

जागरण संवाददाता, हिसार। ब्लॉक के गांव सिवानी बोलान में मानसिक परेशानी के चलते 50 साल की महिला बबीता ने जहर पिया लिया। जिस कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। पता चलने पर स्वजनों ने उनको शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। मंगलवार को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

सूचना मिलने पर अग्रोहा थाना पुलिस ने शव का नागरिक अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया। पुलिस ने स्वजनों के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार सेना से सेवानिवृत्त भागीरथ की पत्नी बबीता गृहणि थी।