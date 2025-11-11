Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिसार: मानिसक तनाव के चलते महिला ने खाया जहर, उपचार के दौरान मौत 

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:55 PM (IST)

    हिसार के सिवानी बोलान गांव में मानसिक परेशानी से जूझ रही 50 वर्षीय बबीता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बबीता सेना से सेवानिवृत्त भागीरथ की पत्नी थीं।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिसार: मानिसक तनाव के चलते महिला ने खाया जहर। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, हिसार। ब्लॉक के गांव सिवानी बोलान में मानसिक परेशानी के चलते 50 साल की महिला बबीता ने जहर पिया लिया। जिस कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। पता चलने पर स्वजनों ने उनको शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। मंगलवार को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना मिलने पर अग्रोहा थाना पुलिस ने शव का नागरिक अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम करवा स्वजनों को सौंप दिया। पुलिस ने स्वजनों के बयान पर इत्तफाकिया कार्रवाई की है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार सेना से सेवानिवृत्त भागीरथ की पत्नी बबीता गृहणि थी।

    वे काफी समय से मानिसक रूप से परेशान चल रही थी। सोमवार शाम को उसने मानसिक परेशानी के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जिस कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई। स्वजनों को पता चलने पर बबीता काे शहर के एक निजी अस्पताल में लेकर आए। जहां पर मंगलवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।