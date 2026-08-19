कौन हैं हरियाणा के वो चार खिलाड़ी? जिन्हें मिलेगा अर्जुन पुरस्कार, सीमित संसाधनों में रचा इतिहास

जागरण टीम, हिसार। खेलों की धरती हरियाणा ने एक बार फिर देश में अपना दबदबा कायम किया है। वर्ष 2025 के अर्जुन पुरस्कारों की जारी सूची में प्रदेश के चार खिलाड़ियों ने जगह बनाकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। इनमें हांसी के मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल, हिसार की पैरा एथलीट एकता भ्यान, सोनीपत के कबड्डी खिलाड़ी सुरजीत नरवाल और जींद की कबड्डी खिलाड़ी पूजा हथवाला शामिल हैं।

चार खिलाड़ियों का एक साथ अर्जुन पुरस्कार सूची में शामिल होना प्रदेश की खेल प्रतिभा और लगातार मजबूत हो रहे खेल आधार की एक और बड़ी मिसाल है। केंद्र ने इस बार 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने पुरस्कारों के लिए 24 नामों की सिफारिश की थी।

मेहनत का रिजल्ट आया, अगला निशाना एशियन गेम्स हांसी के गांव सोरखी के मुक्केबाज सूबेदार नरेंद्र बेरवाल के लिए अर्जुन पुरस्कार वर्षों की मेहनत का परिणाम है। चयन की खबर मिलने पर नरेंद्र ने कहा, “मेहनत का रिजल्ट आया है, इससे आगे और अच्छा करने का हौसला बढ़ा है।” उनका अगला लक्ष्य एशियन गेम्स में देश के लिए पदक जीतना है।

चार साल का इंतजार खत्म एकता को मिला सम्मान हिसार के सेक्टर 1-4 निवासी पैरा खिलाड़ी एकता भ्यान को इस सम्मान के लिए चार साल इंतजार करना पड़ा। चयन पर उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि वह फिलहाल अक्टूबर में होने वाले एशियन गेम्स की तैयारी में जुटी हैं।

कबड्डी के डिफेंस की दीवार रहे सुरजीत को भी पुरस्कार सोनीपत के गांव कथूरा के कबड्डी खिलाड़ी सुरजीत नरवाल भारतीय कबड्डी टीम के बेहतरीन डिफेंडरों में रहे हैं। वह टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं और एशियाई खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

हथवाला के किसान की बेटी पूजा ने कबड्डी में रचा इतिहास जींद जिले के गांव हथवाला की स्टार कबड्डी खिलाड़ी पूजा हथवाला को अर्जुन अवार्ड मिलेगा। वह वर्ष 2022 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम का हिस्सा रही हैं। वह प्रमुख रेडर हैं और एशियन गेम्स में उनका प्रदर्शन शानदार रहा था।