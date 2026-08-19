हरियाणा में मौसम ने लोगों को किया कन्फ्यूज, कहीं बारिश तो कहीं निकली धूप; आज 3 जिलों में वर्षा की चेतावनी

जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में मानसून के बादलों का आना- जाना लगा हुआ है। 13 जिले ऐसे हैं जिसमें सामान्य से कम वर्षा हुई है। इसमें पंचकूला में सामान्य से 57 प्रतिशत कम वर्षा का रिकार्ड दर्ज किया।

इसी प्रकार राजस्थान सीमा के साथ लगते भिवानी जिले में सामान्य से 25 प्रतिशत अधिक वर्षा का रिकार्ड दर्ज किया गया। पूरे प्रदेश में एक जैसी वर्षा नहीं हो रही। वहीं 2025 के आंकड़ों पर नजर डालें तो मानसून में सामान्य से अधिक वर्षा ने किसानों के चेहरों को खिला दिया था।

इस साल में अभी तक सामान्य से 17 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है। हरियाणा में सामान्य रूप से 298.2 एमएम वर्षा होनी चाहिए थी जो अभी तक 248.5 एमएम वर्षा हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पंचकूला और अंबाला जैसे जिलों में सामान्य की तुलना में वर्षा का अंतर काफी बड़ा है। इसके साथ ही जींद, कैथल और सिरसा में भी मानसूनी वर्षा अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुई है। ऐसे में वर्षा पर निर्भर खेती वाले क्षेत्रों में किसानों की निगाहें अब आने वाले दिनों में होने वाली वर्षा पर टिकी है। मौसम विज्ञानियों की मानें तो आने वाले दिनों में अभी मानसून की वर्षा हो सकती है। इसे लेकर लगातार यलो अलर्ट जारी किया गया है।

सात जिलों में हुई वर्षा प्रदेश में यमुनानगर, फतेहाबाद सहित सात जिलों में वर्षा हुई है। पंचकूला में सबसे ज्यादा वर्षा का रिकार्ड दर्ज किया गया है। हिसार में दिन के समय धूप निकलने से गर्मी बढ़ी है। गर्मी बढ़ने के कारण कई जिलों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। मौसम विज्ञानियों की मानें तो 20 अगस्त तक उत्तरी हरियाणा के जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।