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    हरियाणा में बदला मौसम, 35 डिग्री पहुंचा तापमान; कल से तेज बारिश का अलर्ट

    By Amit Dhawan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 07:00 AM (IST)

    हिसार में मौसम में बदलाव के साथ तापमान 35 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, लेकिन 14 अगस्त से मानसून फिर सक्रिय हो सकता है। इसके बाद 13 से 15 अगस्त के बीच ...और पढ़ें

    हरियाणा में 14 अगस्त से तेज बारिश का येलो अलर्ट।

    हरियाणा में  14 अगस्त से तेज बारिश का येलो अलर्ट।

    HighLights

    1. हिसार में तापमान 35 डिग्री के आसपास पहुंचा, उमस बढ़ी

    2. 14 अगस्त से मानसून फिर सक्रिय, तेज बारिश की संभावना

    3. 13 से 15 अगस्त तक येलो अलर्ट, कुछ जगह भारी वर्षा

    जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में मौसम में तेजी से बदलाव हुआ है। मानसून की सक्रियता कम व उमस ज्यादा होने के कारण बुधवार को तापमान में वृद्धि हुई है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। आने वाले दिनों में 14 अगस्त से फिर से मानसून सक्रिय हो सकता है। उसके बाद लगातार तेज वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

    भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून अभी कम सक्रिय है। इसके चलते मंगलवार देर रात हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे तापमान थोड़ा कम हो गया। तापमान में बदलाव के चलते बुधवार दिन में कुछ समय के लिए धूप निकली लेकिन मौसम सुहावना होने के कारण ठंडक भी रही।

    चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि मानसून टर्फ की अक्षय रेखा की उत्तरी सीमा बीकानेर, सतना व डालटागंज से होती हुई उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है।

    जो 13 अगस्त को ऊपर की तरफ बढ़ने तथा राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से हरियाणा राज्य में मानसून की हवाओं की सक्रियता बढ़ने की संभावना है। 13 अगस्त रात से 15 अगस्त के दौरान हवाओं व गरज-चमक के साथ ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।

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    इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की भी संभावना बन रही है। परंतु 16 अगस्त से मानसून टर्फ हिमालय की तलहटियों की तरफ बढ़ने की संभावना बन रही है जिससे मानसून की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। इस दौरान बीच- बीच में बादलवाई रहने से दिन के तापमान में हल्की गिरावट परंतु रात तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है।