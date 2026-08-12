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    Haryana Weather 12th August: हरियाणा में आज होगी भारी बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी जारी

    By Amit Dhawan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 07:00 AM (IST)

    हरियाणा में मानसून सक्रिय होने से फसलों को लाभ मिला है, मंगलवार को आठ जिलों में वर्षा हुई। प्रदेश में आज भी वर्षा की चेतावनी है, हालांकि अभी तक सामान् ...और पढ़ें

    हरियाणा में आठ जिलों में हुई वर्षा, आज भी चेतावनी।

    हरियाणा में आठ जिलों में हुई वर्षा, आज भी चेतावनी।

    HighLights

    1. हरियाणा में मानसून सक्रिय, फसलों को सीधा लाभ

    2. मंगलवार को आठ जिलों में हुई वर्षा, आज भी चेतावनी

    3. 14 अगस्त को कई जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट

    जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में मानसून के सक्रिय होने से उसका सीधा लाभ फसलों को मिला है। धान सहित अन्य फसलों को पानी मिलने से फायदा होगा।

    वहीं, मंगलवार को भी आठ जिलों में वर्षा हुई। प्रदेश में बुधवार को भी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। अभी तक प्रदेश में सामान्य से 12 प्रतिशत कम वर्षा का आंकड़ा दर्ज किया गया है।

    भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से लगातार वर्षा की चेतावनी जारी की जा रही है। सामान्य रूप से अभी दो दिन तक हल्की वर्षा हो सकती है। उसके बाद फिर से 14 अगस्त को कई जिलों में तेज वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

    मौसम विज्ञानियों के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में अभी तक सामान्य से अधिक वर्षा हुई लेकिन काफी जिले ऐसे हैं जिसमें सामान्य वर्षा भी अभी तक नहीं हुई। लेकिन हाल ही में हो रही वर्षा से फसल को इसका सीधा लाभ हुआ है। मंगलवार को हिसार में मौसम में बदलाव रहा। प्रदेश के काफी जिलों का तापमान 30 डिग्री के आसपास ही चल रहा है।