हिसार के केजीबीवी में छात्रा से मारपीट, बाल पकड़कर घुमाने पर हंगामा

जागरण संवाददाता, हिसार। कुंभाखेड़ा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक बार फिर विवादों में है। संबंधित स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा नौवीं की एक छात्रा ने एक शिक्षक पर बिना कारण मारपीट करने का आरोप लगाया है। बाल पकड़कर अनावश्यक खींचने के आरोप भी शिक्षक पर जड़े हैं।

जैसे ही छात्रा ने स्वजन को घटना की जानकारी दी तो वे स्कूल पहुंच गए और मारपीट करने का कारण पूछा। शिक्षक संतोषजनक जवाब नहीं दे सकें। यह देख स्वजन ने 30 मिनट तक हंगामा किया। ग्रामीणों ने हस्तक्षेप कर मामले को किसी तरह शांत करवाया।

सीनियर्स संग पत्र लिख रही थी छात्रा पीड़ित छात्रा ने बताया कि वह नौवीं कक्षा में पढ़ती है। वह कक्षा से बाहर बैठकर सीनियर्स संग पत्र लिख रही थी। उस दौरान एक शिक्षक आए और बिना कुछ पूछे उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी।

पीड़िता ने बताया कि इस दौरान उसने कारण बताने का प्रयास किया लेकिन शिक्षक ने एक भी नहीं सुनी और उसके बाल पकड़कर खींचे। असहाय दर्द होने के कारण वह 20 मिनट तक रोई। यह देख अन्य स्टाफ ने जब कारण पूछा तो शिक्षक ने सही बर्ताव नहीं किया।