हिसार में बधाई मांगने को लेकर किन्नरों के दो गुटों में भिड़ंत, जमकर हुई हाथापाई; बीच सड़क पर हाईवोल्टेड ड्रामा

जागरण संवाददाता, हिसार। त्योहारी सीजन में बधाई मांगने के इलाके को लेकर हिसार की नई अनाज मंडी में वीरवार दोपहर दो मंगलमुखी गुट आमने-सामने आ गए। पहले मंडी के गेट पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, फिर विवाद हाथापाई तक पहुंच गया।

मामला नई अनाज मंडी पुलिस चौकी के बाहर तक जा पहुंचा। यहां भी हंगामा जारी रहा और बाद में मंगलमुखियों ने सड़क जाम कर दी। करीब 10 मिनट तक लगे जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर जाम खुलवाया। फिलहाल शहर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बधाई मांगने के इलाके को लेकर हुआ विवाद शोभा नेहरू गुट की प्रधान शोभा नेहरू ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ नई अनाज मंडी में बधाई मांगने पहुंची थीं। इसी दौरान दूसरे गुट की मंगलमुखी बंटी भी अपने साथियों के साथ वहां आ गई। शोभा के अनुसार, उन्होंने बंटी के गुट का विरोध करते हुए कहा कि शहर थाना क्षेत्र में बधाई मांगने का अधिकार उनके गुट का है। आरोप है कि इसी बात पर विवाद बढ़ा और उनके साथ मारपीट की गई।

हिसार में बधाई मांगने को लेकर किन्नरों का दो गुट आपस में भीड़ गए। https://t.co/0jPEJpxks7 — Rajat IN_Journo 🖊️ (@Rajatin97) October 15, 2026 वहीं, दूसरे गुट की मंगलमुखी बंटी का कहना है कि शहर थाना क्षेत्र में बधाई मांगने का अधिकार उसका है। बंटी के अनुसार, शोभा नेहरू ही उसे अपने साथ लेकर आई थीं। इसी क्षेत्र को लेकर दोनों पक्षों के दावों के बीच विवाद बढ़ गया।

चौकी के बाहर हंगामा, पुलिस ने खुलवाया जाम विवाद बढ़ने के बाद दोनों गुट नई अनाज मंडी पुलिस चौकी के बाहर पहुंच गए। यहां हंगामे के बाद सड़क पर जाम लगा दिया गया। करीब 10 मिनट तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया और सड़क से जाम हटवाया।