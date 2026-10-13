हरियाणा के इन दो जिलों में आज झमाझम होगी बारिश, मौसम विभाग की चेतावनी जारी

जागरण संवाददाता, हिसार। प्रदेश में सोमवार सुबह के समय हल्की व मध्यम वर्षा हुई। दो दिन से हो रही वर्षा के चलते प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट हुई है।

करनाल का न्यूनतम तापमान नीचे गिर कर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं, प्रदेश के अधिकतर जिलों का रात का तापमान 19 डिग्री के आसपास चल रहा है। अब आने वाले दिनों में भी वर्षा की चेतावनी दी गई है।