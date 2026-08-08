हिसार में शराब ठेके को लेकर विवाद में तीन पर हमला, ठेकेदार पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास

जागरण संवाददाता, हिसार। कंवारी व बाड्या जाटान क्षेत्र में शराब ठेके को लेकर हुए विवाद में तीन लोगों के साथ मारपीट करने और एक व्यक्ति पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने घायल कंवारी निवासी रविंद्र के बयान पर दो नामजद समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। घायलों का निजी अस्पताल में उपचार कराया गया है।

रविंद्र ने पुलिस को बताया कि चार अगस्त की शाम वह गांव के ही प्रदीप और बाड्या जाटान के प्रवीण उर्फ सोनू के साथ खेत में बैठा था। प्रदीप के पास बाड्या जाटान गांव का शराब ठेका है। इसी दौरान प्रदीप के मोबाइल पर टोनी का फोन आया।

आरोप है कि टोनी ने प्रदीप को बाड्या जाटान में शराब ठेका नहीं चलाने देने की धमकी दी। रविंद्र के अनुसार, रात करीब आठ बजे तीनों स्याहड़वा स्थित शराब ठेके पर गए थे। वहां से भुगतान कर कार से कंवारी लौट रहे थे। करीब नौ बजे दुबेटा ठेके के पास दो गाड़ियां खड़ी दिखाई दीं।