हिसार के जिला अटॉर्नी के इकलौते बेटे की समुद्र में डूबने से मौत, दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी करने गया था श्रीलंका

जागरण संवाददाता, हिसार। श्रीलंका में जन्मदिन की पार्टी करते हुए घूमने गए हिसार के सेक्टर 15 में रहने वाले जिला अटार्नी सुनील परुथी के इकलौते 25 वर्षीय बेटे समृद्ध परुथी की सोमवार को समुंद्र में डूबने से मौत हो गई। हादसे की सूचना सोमवार दोपहर करीब 3 बजे परिवार को मिली। जिला अटार्नी सुनील परुथी कोर्ट से अभी छुट्टी पर चल रहे थे।

कोर्ट के सदस्यों को शाम को उनके बेटे की मौत का पता चला। सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया। परिवार के सदस्य फ्लाइट से श्रीलंका के कोलंबो के लिए रवाना हो चुके हैं। परुथी का परिवार फतेहाबाद के भूना का रहने वाला है।

जानकारी के अनुसार समृद्ध अपने दो दोस्तों के साथ 9 सितंबर को श्रीलंका गया था। उनको 16 सितंबर को भारत वापस जाना था। समृद्ध अपने दोस्तों के साथ सोमवार को समुंद्र में राफ्टिंग करने के लिए गया था। बताया जाता है कि इस दौरान मशीन में दिक्कत होने के कारण हादसा हुआ है।

दो युवकों की हालत गंभीर समुंद्र में तीन युवकों के डूबने का पता चलते ही वहां पर स्थानीय स्तर पर बचाव कार्य चला। तीनों को अस्पताल लेकर गए लेकिन समृद्ध को मृत घोषित कर दिया। बाकी दो युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है।

जिला बार एसोसिएशन के प्रधान प्रदीप बाजिया ने बताया कि समृद्ध ने 16 सितंबर को वापस हिसार लौटने की योजना थी। हादसे की सूचना सोमवार दोपहर बाद परिवार के सदस्यों को मिली और शाम को हिसार कोर्ट के अधिवक्ताओं व अन्य स्टाफ को पता चला।

घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने जिला अटार्नी सुनील परुथी के प्रति संवेदना जताई। प्रधान प्रदीप बाजिया ने कहा कि इस दुख की घड़ी में जिला बार एसोसिएशन पूरी तरह से सुनील परुथी और उनके परिवार के साथ खड़ी है।