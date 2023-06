Hisar: युवती को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, तीन महीने लिव-इन में रखने के बाद मारपीट कर घर से निकाला

Hisar हरियाणा के हिसार में युवती के साथ पढ़ने वाले लड़के ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ कैफे में दुष्कर्म किया। युवक ने कोर्ट से कागजात बनवाकर उसे अपने साथ तीन महीने तक लिव-इन-रिलेशनशिप में रखा और वहां भी उसका शोषण किया। वहीं इसके बाद युवक ने युवती को अपने घर से निकाल बाहर किया और उसके साथ मारपीट भी की। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है।

युवती को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, हिसार। Hisar Crime News: हरियाणा के हिसार में युवती के साथ पढ़ने वाले लड़के ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ कैफे में दुष्कर्म किया। वहीं, उसे तीन महीने लिव-इन-रिलेशनशिप में रखा और बाद में वह अपने वादे से मुकर गया। जिसके बाद आरोपी ने युवती को अपने घर से निकाल बाहर किया और उसके साथ मारपीट भी की। युवती ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई है। कोर्ट से कागजात बनवाकर तीन महीने तक रखा घर युवती ने युवक पर आरोप लगाया कि राहुल ने लिव-इन-रिलेशनशिप के कागजात बनवाकर उसे तीन महीने तक अपने घर रखा। इसके बाद उसे मारपीट करके अपने घर से निकाल दिया। पीड़िता ने मामले में पुलिस को शिकायत दी है। पीड़िता ने बताया कि जब वह 12वीं कक्षा में थी तो आरोपित राहुल उसके साथ ही पढ़ता था। आरोपित ने उसे शादी का झांसा दिया। तीन महीने लिव-इन में रखने के बाद मारपीट कर घर से निकाला राहुल ने 16 अक्टूबर 2020 को हिसार के एक कैफे में ले जाकर दुष्कर्म किया। कुछ समय बाद आरोपित ने कोर्ट से लिव- इन के कागजात बनवाए और उसे अपने गांव ले जाकर तीन महीने साथ रखा, वहां शारीरिक शोषण करता रहा। इसके बाद वकील से कागजात बनवाकर 26 जून को उससे मारपीट कर घर से निकाल दिया। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

