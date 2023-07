Hisar News: कोर्ट से लौट रही दुष्कर्म पीड़िता को आरोपी ने रास्ते में रोक कर धमकाया, जान से मारने की दी धमकी

Hisar गवाही के बाद वह अपने घर जा रही थी तभी अजय ने उसका रास्ता रोक लिया और उससे गाली-गलौच की। आरोप है कि आरोपित अजय ने गाली-गलौच करते हुए उसके खिलाफ गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी। उसे व उसकी बेटी को देख लेने की धमकी दी। उसने उसकी वीडियो बनाने के लिए फोन निकालना चाहा तो वह अपने बाईक लेकर वहां से फरार हो गया।

आरोपी ने दुष्कर्म पीड़िता का रास्ता रोक कर कोर्ट में गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी।

जागरण संवाददाता, हिसार: शहर निवासी एक दुष्कर्म पीड़िता का रास्ता रोक कर आरोपित युवक ने कोर्ट में गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने आरोपित की वीडियो बनाने की कोशिश की तो आरोपित अपनी बाइक लेकर फरार हो गया। पीड़िता ने मामले में पुलिस को शिकायत दी है। बताया कि उसने एक मुकदमा दुष्कर्म और धोखाधड़ी की धाराओं में घिराय के अजय पर करवा रखा है। छह जुलाई को इस मामले में अदालत में सुनवाई थी। वह कोर्ट में गई हुई थी, अजय भी कोर्ट में आया हुआ था। गवाही के बाद वह अपने घर जा रही थी, तभी अजय ने उसका रास्ता रोक लिया और उससे गाली-गलौच की। आरोप है कि आरोपित अजय ने गाली-गलौच करते हुए उसके खिलाफ गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी। उसे व उसकी बेटी को देख लेने की धमकी दी। उसने उसकी वीडियो बनाने के लिए फोन निकालना चाहा तो वह अपने बाईक लेकर वहां से फरार हो गया। पीड़िता ने बताया कि 21 जून को उसका हर्निया का आपेरशन हुआ था। वह तेजी से चल नहीं सकती थी और उसका पीछा नही कर सकी। कहा कि इस घटना से वह और उसकी बच्ची बहुत तनाव में है। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है।

Edited By: Mohammad Sameer