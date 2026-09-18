हरियाणा में तूफान और वर्षा का कहर, 1500 पेड़-300 बिजली के खंभे टूटे; आज फिर 6 जिलों होगी बारिश
हरियाणा में देर रात तूफान और वर्षा से 1500 से अधिक पेड़ और 300 से ज्यादा बिजली के खंभे टूट गए। हिसार में 64 मिमी वर्षा हुई।
HighLights
तूफान और वर्षा से हरियाणा में 1500 से अधिक पेड़ टूटे
300 से ज्यादा बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त, कई जगह बिजली गुल
हिसार में 64 मिमी वर्षा, मंडी में मूंगफली व फसलें खराब
जागरण संवाददाता, हिसार। हरियाणा में बुधवार देर रात 1:30 बजे मौसम में अचानक बदलाव हुआ। तूफान और वर्षा से 1500 से ज्यादा पेड़ टूट गए।
300 से ज्यादा बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा है। तेज वर्षा के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज किया गया है। हिसार का तापमान आठ डिग्री तक नीचे गिर गया।
हिसार में 64 मिलीमीटर (मिमी) वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। प्रदेश भर में 13 जिलों में वर्षा हुई। तेज वर्षा के कारण हिसार की मंडी में 2800 किलोग्राम मूंगफली पानी में बहकर खराब हो गई।
खेतों में भी किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। जींद में 40.5 एमएम वर्षा हुई। आने वाले दिनों में फिर से वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के छह जिलों में शुक्रवार को वर्षा की चेतावनी नहीं है।
इसके अलावा बाकी जिलों में भी वर्षा की चेतावनी दी गई है। वहीं, तापमान में आई गिरावट के चलते ठंडक भी महसूस हो रही है। रात का तापमान अभी 21 डिग्री से ऊपर चल रहा है।
तेज हवाओं से खंभे टूटने के कारण कुछ क्षेत्रों की बिजली बहाल करने में समय लगा। रात में बिजली गुल होने से लोग परेशान रहे।