Video: चिकन शॉप खोलने पर दुकानदार को जमकर पीटा, जय श्री राम के लगवाए नारे

जागरण संवाददाता, हिसार। कैंप चौक स्थित चिकन पकौड़े की दुकान चलाने वाले जीवन चंद्र आर्य से कुछ युवकों ने मारपीट की। वारदात मंगलवार रात की है। आरोप है कि मंगलवार को उसने चिकन की दुकान खोली थी। इस पर उसके साथ कुछ युवकों ने मारपीट करते हुए जय श्रीराम भी बुलवाया गया।

दुकानदार से मारपीट करने का आरोप बजरंग दल के रणबीर नाम के युवक और उसके साथियों पर लगा है। इसमें अभी पुलिस को शिकायत नहीं की गई है, मगर संगठन के सदस्य दुकानदार को गलत ठहरा रहे हैं। वहीं दुकानदार से मारपीट करने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है।

उत्तराखंड के रहने वाले जीवन चंद्र नाम का युवक आठ साल पहले हिसार आया था। वह पहले कोई अन्य काम करता था लेकिन दो साल पहले उसने कैंप चौक पर मनु चिकन पकौड़े के नाम से दुकान खोली। जीवन चंद्र ने बताया कि मंगलवार को दुकान खोली हुई थी तो रात करीब आठ बजे कुछ युवक आए। उन्होंने उससे दुकान पर सामान बेचने को बारे पूछा और फोन कर अपने साथियों को बुला लिया।

वह खुद को बजरंग दल का बता रहे थे। पीड़ित ने कहा कि उसने दुकान बंद करने और आगे से नहीं खोलने की बात कही। उसने आरोप लगाते हुए कहा कि उसी दौरान दुकान पर आए युवक उससे मारपीट करने लगे। इसका वीडियो भी मारपीट करने वालों ने बनाया जो अब वायरल हुआ है।

वीडियो में साफ दिख रहा है कि जीवन चंद्र से कुछ युवक मारपीट कर रहे हैं। मारपीट करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग करने के साथ उससे जय श्रीराम भी बुलवाया गया। उसके बाद युवकों ने दुकान पर हांडी में रखा चिकन भी नष्ट करवाया। जीवन चंद्र ने बताया कि वह अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आया है, इसलिए उसने किसी को शिकायत नहीं दी।