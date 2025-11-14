Language
    हिसार में स्कूटी गिरने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, मां-बेटा गंभीर रूप से घायल

    By Amit Dhawan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:40 PM (IST)

    नारनौंद के माढ़ा गांव में स्कूटी गिराने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस घटना में मां और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदीप नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें रमेश और नरेश नामक दो भाइयों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    गली में स्कूटी गिरने को लेकर हुआ विवाद।

    संवाद सहयोगी, नारनौंद। गांव माढ़ा में गली में खड़ी स्कूटी को गिराने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इसमें मां व बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। जिनको इलाज के लिए हिसार के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

    माढ़ा निवासी प्रदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह गांव में ही कोआपरेटिव सोसाइटी में क्लर्क के पद पर तैनात है। सोमवार को उसने अपने घर के बाहर गली में स्कूटी खड़ी कर दी और घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद स्कूटी गिरने की आवाज सुनाई दी तो बाहर जाकर देखा कि स्कूटी नाली में पड़ी हुई है।

    पास ही गपड़ोस में रहने वाले दो भाई रमेश व नरेश और नरेश का रिश्तेदार धान्सू निवासी रमेश गाड़ी लेकर खड़े हुए थे। पूछने पर उन्होंने गाली गलौज करनी शुरू कर दी। आवाज सुनकर मां रामप्यारी भी बाहर आ गई। उसके बाद रमेश व धान्सू निवासी उनके रिश्तेदार रमेश ने लाठियां से हम पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसमें रामप्यारी और प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गई।