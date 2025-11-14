हिसार में स्कूटी गिरने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, मां-बेटा गंभीर रूप से घायल

संवाद सहयोगी, नारनौंद। गांव माढ़ा में गली में खड़ी स्कूटी को गिराने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इसमें मां व बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। जिनको इलाज के लिए हिसार के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

माढ़ा निवासी प्रदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह गांव में ही कोआपरेटिव सोसाइटी में क्लर्क के पद पर तैनात है। सोमवार को उसने अपने घर के बाहर गली में स्कूटी खड़ी कर दी और घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद स्कूटी गिरने की आवाज सुनाई दी तो बाहर जाकर देखा कि स्कूटी नाली में पड़ी हुई है।