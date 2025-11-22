हिसार: बुजुर्ग की सड़क हादसे में मौत, वाहन चालक फरार

संवाद सहयोगी, नारनौंद। नारनौंद में पुलिस स्टेशन के पास शुक्रवार की रात को अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। नारनौंद के वार्ड तीन निवासी 60 वर्षीय ओमप्रकाश शुक्रवार की रात को अपनी चाय की दुकान को बंद करके घर आ रहा था।

पीछे से एक अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी। जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने उसको उठाकर नारनौंद के सरकारी अस्पताल ले गए और उसके स्वजनों को सूचना दी। डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसको हिसार रेफर कर कर दिया। लेकिन उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।