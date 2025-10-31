हिसार में हांसी में रिटायर्ड शिक्षक से दिनदहाड़े एक लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम
हांसी के भाटला गांव में दिनदहाड़े एक सेवानिवृत्त शिक्षक से एक लाख रुपये की लूट हो गई। शिक्षक राजपाल बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे थे, तभी दो बाइक सवार बदमाशों ने उनसे बैग छीन लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।
संवाद सहयोगी, हांसी। शहर के निकटवर्ती गांव भाटला में वीरवार सुबह बैंक से रुपये निकलवाकर कर घर लौट रहे चैनत गांव निवासी और सेवानिवृत्त शिक्षक राजपाल से दो बाइक सवार एक लाख की नकदी लूट ले गए। वारदात दिन दहाड़े हुई। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस और सीआईए की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ लूट का केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।
चैनत गांव के रहने वाले और सेवानिवृत्त शिक्षक राजपाल ने बताया कि वह वीरवार सुबह भाटला गांव स्थित एसबीआई बैंक से चार लाख रुपये निकलवाने के लिए गया था। बैंक से रुपये निकलवाने के बाद तीन लाख रुपये पास के सहकारी बैंक शाखा में जमा करवा दिए। एक लाख रुपये और पासबुक बैग में लेकर जैसे भाटला गांव के बस अड्डे के पास पहुंचा तो पीछे से बाइक पर सवार दो युवक आए।
युवकाें ने बाइक मेरे पास रोक दी। एक युवक बाइक से उतरा और झपटा मारकर बैग छीन लिया। उसके बाद दोनों युवक बाइक पर बैठ कर फरार हो गए। वहां पर मौजूद ग्रामीण भी नहीं समझ पाए की क्या हो गया। बाद में पता चलने पर इस बारे में पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलने पर सीआईए, भाटला चौकी इंचार्ज धोलू राम और सदर थाना प्रभारी सुमेर सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। थाना प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपितों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
